Hesap ’döner’!

Türkiye'nin dönerini, önce Almanya, ardından da Yunanistan sahiplenmeye çalıştı. Şimdi de kebabın, hangi ile ait olduğu tartışıldı. Kastamonu'daki ustalar, dönerin ilk olarak kendi şehirlerinde yapılıp kesildiğini 1855'te çekilen bir fotoğrafı göstererek kanıtlamaya çalıştı.

Ustalar yemek eleştirmeni Vedat Milör'ün de dönere "Bu bambaşka bir şey" yorumu yaptığını anlattı. Dönerci Hamdi Usta'nın paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı salladı. Kuzu, dana eti ve kuyruk yağını karıştırarak hazırladıkları döneri, tırpan ile kesen ustalar, "Dönerimizi kaptırmayız" ifadesini kullandı. Bursa ile Kastamonu arasında, döner hesabı başladı.