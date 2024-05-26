Tacizci ev sahibi kiracısının çocuğuna göz dikti! 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

İstanbul Arnavutköy'de mide bulandıran bir taciz vakası daha yaşandı. 2021 yılında yaşanan korkunç olayda 37 yaşındaki Yasin K., kiracısının 14 yaşındaki kız çocuğunu bahaneyle arabasına bindirip istismar etmeye zorladı. Olay, kızın durumu ailesine anlatıp şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli suçlamayı 'iftira' diyerek reddetti ama "Çocuğun Cinsel İstismarı" "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 20 yıl hapsi isteniyor.

Görüşme sonrası aileyi evlerine bırakan şüpheli şahıs bir süre sonra hastaneden çağrıldıklarını söyleyerek destek olması için ailesinden izin alarak 14 yaşındaki Elif B'yi tekrar çağırdı.





BACAĞINI TUTTU, İLİŞKİ TEKLİF ETTİ!

İddiaya göre, Yasin K. araç seyir halindeyken 14 yaşındaki genç kızın bacağını tutup sıktı. Korkan ve şaşkınlığa uğrayan çocuk, Yasin K.'nin elini iterek kendisini eve bırakmasını söyledi. Yasin K. ise alkol aldığını belirterek "Uzun zamandır bir kadına dokunamıyorum çok fenayım, seninle ilişkiye girelim" diyerek teklifte bulundu.

Aracın kapısını açıp inmek isteyen kızın tepkisi üzerine şüpheli özür dileyerek kızı evine bıraktı. Durumu ailesine anlatan Elif B. karakola giderek şüpheli Yasin K'dan şikayetçi oldu. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.