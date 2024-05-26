SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tacizci ev sahibi kiracısının çocuğuna göz dikti! 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

Bitmek bilmeyen iğrenç taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Mide bulandıran olayın adresi bu kez İstanbul Arnavutköy! 37 yaşında olduğu bilinen Yasin K., bir bahaneyle çağırıp arabasına bindirdiği kiracısının 14 yaşındaki kızı Elif'e korku dolu anlar yaşattı! Ahlaksız ev sahibi küçük kızın bacağına dokunarak "Bir kadına dokunamıyorum çok fenayım, seninle ilişkiye girelim" diyerek kıza cinsel istismara zorladı. Korkunç olay Elif'in durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. İşte iğrenç olayın detayları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 23:42 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 23:42
Tacizci ev sahibi kiracısının çocuğuna göz dikti! 14 yaşındaki Elif’e kabusu yaşattı: Arabada bacaklarından tutup...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Arnavutköy'de mide bulandıran bir taciz vakası daha yaşandı. 2021 yılında yaşanan korkunç olayda 37 yaşındaki Yasin K., kiracısının 14 yaşındaki kız çocuğunu bahaneyle arabasına bindirip istismar etmeye zorladı. Olay, kızın durumu ailesine anlatıp şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli suçlamayı 'iftira' diyerek reddetti ama "Çocuğun Cinsel İstismarı" "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 20 yıl hapsi isteniyor.

EV SAHİBİ KİRACISINI TACİZ ETTİ

37 yaşındaki Yasin K. isimli kişi karısının rahatsızlığı sonrası, kiracının kızı Elif B. (14) ve annesiyle eşini ziyarete hastaneye gitti.

Görüşme sonrası aileyi evlerine bırakan şüpheli şahıs bir süre sonra hastaneden çağrıldıklarını söyleyerek destek olması için ailesinden izin alarak 14 yaşındaki Elif B'yi tekrar çağırdı.



BACAĞINI TUTTU, İLİŞKİ TEKLİF ETTİ!
İddiaya göre, Yasin K. araç seyir halindeyken 14 yaşındaki genç kızın bacağını tutup sıktı. Korkan ve şaşkınlığa uğrayan çocuk, Yasin K.'nin elini iterek kendisini eve bırakmasını söyledi. Yasin K. ise alkol aldığını belirterek "Uzun zamandır bir kadına dokunamıyorum çok fenayım, seninle ilişkiye girelim" diyerek teklifte bulundu.
Aracın kapısını açıp inmek isteyen kızın tepkisi üzerine şüpheli özür dileyerek kızı evine bıraktı. Durumu ailesine anlatan Elif B. karakola giderek şüpheli Yasin K'dan şikayetçi oldu. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


''İFTİRA''
Şüpheli Yasin K. karakoldaki savunmasında suçlamaları reddederek, kızın sokakta açık saçık gezdiğini, Elif B'nin küçük kardeşinin kendi oğluyla kavga etmesi üzerine kiracısı olan aileyi evden çıkarmak istediği için kendisine iftira atıldığını iddia etti.


20 YIL HAPSİ İSTENDİ
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilip, şahsın mağdurun bacağını eli ile sıkmak suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçunu işlediği ve 15 yaşından küçük mağdurun rızasının olamayacağı vurgulandı.


Şüpheli şahıs için "Çocuğun Cinsel İstismarı" "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 20 yıl istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan’dan tebrik
Mersin’de korkunç zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden acı görüntüler
Galatasaray taraftarları sokaklara akın etti: Şampiyonluk kutlamalarında renkli anlar
Galatasaray’dan Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş’a şampiyonluk göndermesi
ÖZEL | İsmail Kartal Takvim’e konuştu! Takımda kalacak mı?
CANLI PUAN DURUMU | Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen son takım belli oldu
Kadıköy’de ’farklı’ hüzün!
Galatasaray şampiyon oldu sosyal medya coştu! İşte Cimbom’un Twitter paylaşımları
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarette tarih belli oldu! AK Parti’den ’Özel’ zirve açıklaması
Türkiye’den öğrenilecek çok şey var! Almanya’da dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !
DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var
FETÖ’de küfür kıyamet ’yeğen’ ifşaları ve elebaşının meçhul akıbeti! ’Uzun Cevdet’te fotopanik... Gülen ilaçla uyutuldu iddiası
İsrail’de siber panik! İran ve Rusya’yı hedef gösterdi: Saldırılar yüzde yüz arttı
Hayy gibi yaşıyorum diyen Sadık Albayrak’ın hayvan sevgisi ve ’Kıtmir’i Ahmet Hakan’a örnek oldu: Gıpta ettim
SON DAKİKA