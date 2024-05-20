Kaza mı cinayet mi? 4’üncü kattaki evinin penceresinden düştü

Konya 'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Nazlı Akdoğan (40), hayatını kaybetti.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Nazlı Akdoğan , bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nazlı Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Akdoğan'ın nasıl düştüğü araştırıyor.