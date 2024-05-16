Ücretsiz HPV aşısı yaş sınırı kaç, kimlere uygulanacak? 👩🏻‍⚕️HPV AŞISI BAŞVURU EKRANI || HPV aşısı başvurusu nasıl yapılır?

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Şehir genelinde HPV aşısı artık ücretsiz olarak sunulacak. Bu önemli sağlık hizmeti, belirlenen yaş aralığındaki bireylerin ve ebeveynlerinin başvurusuna açık olacak.

HPV AŞISI NEDİR? İnsan papilloma virüsü (HPV) aşıları, belirli insan papilloma virüsü (HPV) türlerinin neden olduğu enfeksiyonu önleyen aşılardır. Mevcut HPV aşıları, iki, dört veya dokuz tip HPV'ye karşı koruma sağlar.