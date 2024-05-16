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Son dakika: İstanbul Şişli'de depo yangını! Ölen ya da yaralanan var mı?

Son dakika haberleri...  İstanbul Şişli'de 7 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda, yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 12:54 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 17:11
Son dakika: İstanbul Şişli’de depo yangını! Ölen ya da yaralanan var mı?

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Yangın, Kuruçay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın bodrum katında saat 12.00 sıralarında çıktı.

7 katlı binanın zemininde bulunan depo alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, film setlerinde kullanılan malzemelerin olduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üst katlara duman dolması nedeniyle daire sakinleri kendilerini dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki koldan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Depoda duman tahliyesi yaptı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

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