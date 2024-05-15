Tur gezisi faciaya döndü! Denizli’deki Pamukkale’de cansız bedeni bulunmuştu: O turistin ölüm nedeni ortaya çıktı!

Denizli Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni Polonya uyruklu 75 yaşındaki Maria Latacz'ın ölüm nedeni belirlendi.

ANTİK HAVUZ'DA YÜZMEK İSTEDİ

Polonya'dan Türkiye'ye tatile gelen Maria Latacz, 8 Mayıs'ta Antalya'da kaldığı otelden Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'ne giden tur şirketinin gezisine katıldı. Bir süre Pamukkale'de gezen Latacz, Antik Havuz'da yüzdükten sonra kayboldu.