Tur gezisi faciaya döndü! Denizli’deki Pamukkale’de cansız bedeni bulunmuştu: O turistin ölüm nedeni ortaya çıktı!

Denizli Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni Polonya uyruklu 75 yaşındaki Maria Latacz'ın ölüm nedeni belirlendi.
Denizli Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni Polonya uyruklu 75 yaşındaki Maria Latacz'ın ölüm nedeni belirlendi.
ANTİK HAVUZ'DA YÜZMEK İSTEDİ
Polonya'dan Türkiye'ye tatile gelen Maria Latacz, 8 Mayıs'ta Antalya'da kaldığı otelden Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'ne giden tur şirketinin gezisine katıldı. Bir süre Pamukkale'de gezen Latacz, Antik Havuz'da yüzdükten sonra kayboldu.
Latacz için bölgede arama çalışması başlatıldı. Latacz'ın bulunamaması üzerine birlikte geldiği otobüsteki turistler Antalya'ya gönderildi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ
Denizli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Pamukkale bölgesinde geniş çaplı aramaları sonucunda, 9 Mayıs'ta Domuz Çukuru mevkisinde Maria Latacz'ın cesedine ulaştı.
KRİZ GEÇİRİP YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Latacz'ın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsisinde, turistin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Latacz'ın kalp krizi geçirip, yüksekten düştüğü saptandı.
Adli işlemlerin ardından Latacz'ın cansız bedeni, Polonya Konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Latacz'ın cenazesinin önce Antalya'ya, oradan da uçakla Polonya'ya götürüleceği öğrenildi.