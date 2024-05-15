Son dakika: Mısır Çarşı’sında yangın! Dumanlar yükseldi

"YAPIDA ÖNEMLİ HASAR YOK"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Turan, "Mısır çarşımızın ön tarafında tarihi bir lokantamız var. Onun çatı katında bacadan kaynaklı olduğu düşünülen, bir yangın çıktı. Sağ olsunlar itfaiyemizin yerinde ve zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, söndürüldü. Şu anda çatı arasında bir duman olduğu için o duman tahliyesi yapılıyor. Yapıda önemli bir hasar yok. İçerde cana ya da mala yönelik restoran haricinde, Mısır Çarşısı'nda da yapısal anlamda da herhangi bir sorun yok. Ama tabi ki bu tür tarihi yapılar da yangınlar önemlidir. Ama sağ olsun itfaiyemizin belediyemizin iş birliği ile beraber, trafiğe de kapalı bir alan burası onun için zamanında müdahil olundu. Şimdi birazdan da hem büyükşehir belediye ekiplerimiz, hem Fatih Belediyesi ekiplerimiz hem buradaki esnaf arkadaşlarımızla çatı katında temizlikler yapılacak." dedi.

"ÇATI TARAFINDA YANIK VAR"

Turan "Tabi Mısır Çarşısı yangını duyulduğu zaman önemli bir şey de olabilirdi ama Allah'a şükür hafif atlatıldı. Şimdi buradan çıkartacağımız ders varsa mutlaka onlara da bakacağız tekrar. Geçmiş olsun, herhangi bir ölen yok, yaralanan yok, yapıda önemli bir hasar yok. Çatı katında yangın çıktı ve alttaki restoranda hasar var. Mısır Çarşısı'nı 2 saat sonra gelip ziyaret edebilirler. Herhangi bir sorun Allah'a şükür olmadı. Restoranın çatı tarafında bir yanık var" ifadelerini kullandı.