Kan grubunuz IQ seviyenizi ortaya çıkarıyor! Bilim insanları açıkladı: A+, A−, B+, B− grubundakiler...

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, kan grubunun kişinin zeka seviyesinde belirleyici olabileceğini öne sürdü ve binlerce kişiyi şaşırtacak sonuçlar ortaya koydu. Araştırma, A, B, AB ve 0 kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdığını ve içlerinden birinin doğuştan zeki olduğunu iddia ediyor.
İşte araştırmanın detaylarına göre kan gruplarının zeka üzerindeki etkileri:
A Kan Grubu: Düşünceli, yaratıcı, hassas ve organize olabilen A kan grubuna sahip kişilerin duygusal zeka seviyelerinin genellikle yüksek olduğu belirtiliyor. Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu bilgisi de paylaşılıyor.
B Kan Grubu: Özgür ruhlu, tutkulu, esnek ve yaratıcı olabilen B kan grubuna sahip kişilerin sabırsız ve bencil olabilecekleri düşünülüyor.