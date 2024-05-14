Kan grubunuz IQ seviyenizi ortaya çıkarıyor! Bilim insanları açıkladı: A+, A−, B+, B− grubundakiler...

AB Kan Grubu: Kontrollü, uyumlu, rasyonel ve duyarlı olabilen AB kan grubu na sahip kişilerin eleştirel ve kararsız olabilecekleri ifade ediliyor.

Ancak, araştırma sonuçlarına dayanarak kan gruplarının zeka seviyesini belirleme konusunda kesin bir sonuca varmak mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, kan gruplarının belirli sağlık riskleriyle ilişkilendirildiği bilgisi de paylaşılıyor. Örneğin, A kan grubuna sahip olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtilirken, B kan grubuna sahip olanlarda kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riskinin arttığı ifade ediliyor.