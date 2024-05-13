Resimdeki farklı kediyi görebilen üstün zekalı çıkıyor! 6 saniyede bulan IQ rekoru kırıyor!

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Bu özel zeka oyunu, çeşitli mantık bulmacaları ve problem çözme görevlerinden oluşmaktadır. Oyuncular, verilen sorunları çözerek bir sonraki seviyeye geçmeye çalışacaklar. Çeşitli IQ test türleri mevcuttur: sözlü, sözel olmayan ve tam ölçekli gibi. Bu testler genellikle uzun ve yorucudur. Ancak şanslıyız ki, IQ'nuzu test etmenin keyifli ve eğlenceli alternatif yolları da bulunmaktadır.

RESİMDEKİ FARKLI KEDİYİ BULABİLİR MİSİN? Bu görsel zeka oyununda, birbirine oldukça benzer bir grup kedi göreceksiniz. Bu kedilerin gözleri, burunları, ağızları, beden yapıları ve tüy renkleri aynı olacak fakat aralarından sadece bir tanesi diğerlerinden farklı. Farkı görebildiniz mi?