Maganda kurşunuyla vurulan Zemzem Özdemir’den acı haber geldi! Önce karnındaki bebeği sonra kendisi...

Burada ilk tedavisi yapılan kadın, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in karnındaki 3 aylık bebeği kurtarılamadı.





YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay sonrası ağır yaralanan ve karnındaki bebeğini kaybeden 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Özdemir'in cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ceylanpınar'da toprağa verilecek.