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Maganda kurşunuyla vurulan Zemzem Özdemir'den acı haber geldi! Önce karnındaki bebeği sonra kendisi...

Şanlıurfa’da düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve karnındaki 3 aylık bebeğini kaybeden Zemzem Özdemir hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 12:24 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 12:24
Maganda kurşunuyla vurulan Zemzem Özdemir’den acı haber geldi! Önce karnındaki bebeği sonra kendisi...

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Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan Zemzem Özdemir'den acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mayıs'ta Ceylanpınar ilçesine bağlı bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde yaşandı. Düğünde gelin Saadet K.'nin evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

Zemzem ÖzdemirZemzem Özdemir

HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI
Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir (34) düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

3 AYLIK BEBEĞİ KARNINDA ÖLDÜ
Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan kadın, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in karnındaki 3 aylık bebeği kurtarılamadı.



YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Olay sonrası ağır yaralanan ve karnındaki bebeğini kaybeden 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Özdemir'in cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ceylanpınar'da toprağa verilecek.



OLAYLA İLGİLİ 1 ŞAHIS TUTUKLANDI
Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi K.'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Fevzi K. tutuklanırken Cuma K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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