Adana’da uçurtmaya takılan motosiklet sürücüsü yere kapaklandı: O anlar kamerada

MOTOSİKLETLİ İPE TAKILDI

Diğer çocuk ise ipi gerginleştirerek uçurtmaya yön vermeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün başı, ipe takıldı. Uçurtma ile ip makarası, çarpışmanın etkisiyle etrafa savruldu. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü.