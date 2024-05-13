SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adana'da uçurtmaya takılan motosiklet sürücüsü yere kapaklandı: O anlar kamerada

Adana'da caddede ilerlerken başı çocukların uçurduğu uçurtmanın ipine takılan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 17:44 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 17:55
Adana’da uçurtmaya takılan motosiklet sürücüsü yere kapaklandı: O anlar kamerada

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'da caddede ilerlerken çocukların uçurduğu uçurtmanın ipine takılan motosiklet sürücüsü yere düştü.

Uçurtmaya takıldı yere çakıldı!

Kaza, 11 Mayıs saat 18.45 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi, Onur Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta uçurtma uçuran 3 çocuktan biri yolun karşısına geçti.

MOTOSİKLETLİ İPE TAKILDI
Diğer çocuk ise ipi gerginleştirerek uçurtmaya yön vermeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün başı, ipe takıldı. Uçurtma ile ip makarası, çarpışmanın etkisiyle etrafa savruldu. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü.

KAZA ANI KAMERADA
Bu sırada çocuklardan ikisi kaçtı. Kaskı ve koruyucu ekipmanı bulunmayan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan sürücü, daha sonra elinde uçurtmasını tutan çocuğa tepki gösterip bölgeden uzaklaştı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Ticarette 10 milyon dolar hedefi: Vize, göç, Gazze, Trakya masada
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
Türk Telekom
Ankara’da Miçotakis’e Türk şemsiyesi: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul etti
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
Canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?
Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar
DEM’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör soruşturması başlatıldı!
EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur’luya %25-26’yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA