İstanbul Tuzla’da sevgili dehşeti! Ayrılmak isteyen sevgiliye 2 hafta boyunca işkence!

Bu nedenle kavga ettiklerini ve Kartal'daki ailesinin yanına gittiğini, ertesi gün eşyalarını almak için eve gittiğinde Kader'in kendisinden kalmasını istediğini söyledi.
İŞKENCECİ SEVGİLİDEN PİŞKİN SAVUNMA
Kader'i tehdit etmediğini, yaralamadığını, evden çıkmasını engellemediğini iddia eden Yusuf K, 8 Şubat'ta başka bir olay nedeniyle imza vermek için Yakacık Karakoluna gitmek üzere eşyalarını hazırladığı sırada Kader'in kendisinden evde kalmasını istediğini, kendisini aldatmadığını söylediğini ve tekrar tartıştıklarını kaydetti.
Tartışma bitince uyumaya gittiğini belirten Yusuf K, polislerin eve gelmesiyle Kader'in kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini belirterek suçlamaları reddetti.
10 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, şüphelinin tüm suçlamaları inkara yönelik savunması gözetildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmada bulunduğunu vurguladı. Şüphelinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü mağduru darp edip tehditte bulunarak evden çıkmasını engellediği ve mağdurun kullandığı cep telefonlarını mağdurdan zorla aldığını kaydetti. Şüpheli Yusuf K.'ye "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma" suçlarından 10 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.