İstanbul Tuzla’da sevgili dehşeti! Ayrılmak isteyen sevgiliye 2 hafta boyunca işkence!

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İstanbul Tuzla'da 2 yıldır birlikte yaşayan çiftin mutlu ilişkisi Yusuf K'nın Kader D'yi aldatmasıyla bozuldu. Kader D'nin ayrılma isteği Yusuf K'yı işkenceci birine çevirdi. Genç adam, Kader D'yi eve kilitleyerek Kader D'nin telefonu dâhil her şeyine el koydu. 2 hafta süren esarette Kader D'nin camdan bakmasına bile izin vermediği gibi sürekli kemerle döverek işkence uyguladı. Durmaksızın darp ettiği genç kadına, "Azrail'in geldi" diyerek sürekli hakaret ve tehditlerde bulundu.

"SENİ BALKONDAN ATARIM İNTİHAR SÜSÜ VERİRİM"

Yusuf K. tehditlerini "Benim anam ağlayacağına senin anan ağlasın, seni balkondan atarım. 'İntihar etti' derim. Beni şikayet edersen seni öldürürüm. Kalk 2 rekat namaz kıl, senin canını alacağım" şeklinde sürdürdü. Günler süren Yusuf K'nın uyuduğu bir anı kollayan genç kız, telefonunu alıp ailesinden yardım etti.