SALOME'NİN GEÇMİŞTEKİ DOĞRU TAHMİNLERİ
Geçmişteki kehanetleriyle adını duyuran Salome, önemli olayları önceden tahmin etmesiyle biliniyor.
Kraliçe Elizabeth'in Ölümü
Salome, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü önceden tahmin ederek büyük yankı uyandırmıştı. Bu kehaneti, birçok insan tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Ukrayna-Rusya Savaşı
Salome, Ukrayna ile Rusya arasında bir savaşın patlak vereceğini de öngörmüştü. Bu tahmini, dünya gündeminde önemli bir yer edinmişti.
Dünya Kupası Finali
Kahin, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa veya Arjantin'in kazanacağını önceden söylemişti. Bu öngörü de spor dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı.
Athos Salome'nin yeni kehanetleri, dünya genelinde merak uyandırmaya ve şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. 2024-2026 yılları arasındaki döneme dikkat çeken Salome, geleceğin belirsizliklerle dolu olduğunu belirtti.