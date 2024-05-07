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Kraliçe Elizabeth'in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi

Dünya genelinde adından sıkça söz ettiren ünlü kahin Athos Salome, geçmişte yaptığı isabetli tahminlerle tanınıyor. Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi büyük olayları önceden öngören Salome, şimdi de 2026 yılına dair bazı kehanetlerde bulundu. Salome'nin önümüzdeki yıllarda yaşanacak olaylar hakkındaki iddiaları dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:44 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:44
Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi

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Athos Salome, geçmişte yaptığı tahminlerle adeta bir kehanet ustası olarak tanınıyor. Salome'nin öngörülerinden bazıları ise gerçekleştiği için dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı. Özellikle koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden gördüğü iddia edilen Salome, bu kehanetleriyle tanınırlığını artırdı.

'2026' KEHANETİ ŞOKE ETTİ!

Dünya genelinde adından sıkça söz ettiren kahin Athos Salome, yaptığı tahminlerle insanları şaşırtmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olayları önceden öngören Salome, şimdi de 2026 yılına dair bazı kehanetlerde bulundu.

Athos Salome, tarihin en büyük felaketlerinden biri olabilecek III. Dünya Savaşı'nın 2024-2026 yılları arasında çıkabileceğini iddia etti. Bu şok edici öngörü, "Kaçacak delik arayacaksınız" ifadeleriyle dikkat çekti. Salome, savaşın yıkıcı etkilerinin herkesin hayatını derinden sarsacağını öne sürdü.

SALOME'NİN GEÇMİŞTEKİ DOĞRU TAHMİNLERİ

Geçmişteki kehanetleriyle adını duyuran Salome, önemli olayları önceden tahmin etmesiyle biliniyor.

Kraliçe Elizabeth'in Ölümü

Salome, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü önceden tahmin ederek büyük yankı uyandırmıştı. Bu kehaneti, birçok insan tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Ukrayna-Rusya Savaşı

Salome, Ukrayna ile Rusya arasında bir savaşın patlak vereceğini de öngörmüştü. Bu tahmini, dünya gündeminde önemli bir yer edinmişti.

Dünya Kupası Finali

Kahin, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa veya Arjantin'in kazanacağını önceden söylemişti. Bu öngörü de spor dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Athos Salome'nin yeni kehanetleri, dünya genelinde merak uyandırmaya ve şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. 2024-2026 yılları arasındaki döneme dikkat çeken Salome, geleceğin belirsizliklerle dolu olduğunu belirtti.

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