Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Athos Salome, geçmişte yaptığı tahminlerle adeta bir kehanet ustası olarak tanınıyor. Salome'nin öngörülerinden bazıları ise gerçekleştiği için dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı. Özellikle koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden gördüğü iddia edilen Salome, bu kehanetleriyle tanınırlığını artırdı.

'2026' KEHANETİ ŞOKE ETTİ! Dünya genelinde adından sıkça söz ettiren kahin Athos Salome, yaptığı tahminlerle insanları şaşırtmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olayları önceden öngören Salome, şimdi de 2026 yılına dair bazı kehanetlerde bulundu.