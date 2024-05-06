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Son dakika: Dilan Polat tahliye mi ediliyor? Savcılıktan flaş karar

Kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarından 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde intihara kalkışmıştı. Polat'ın avukatı söz konusu olayı gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmuştu. Savcılık, Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 13:05 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 17:17
Son dakika: Dilan Polat tahliye mi ediliyor? Savcılıktan flaş karar

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana kara para aklama ve suç örgütü kurma suçundan cezaevinde tutuklu buluyor.

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Cezaevinde kendisini yaraladığı iddia edilen Polat hakkında avukatları 'tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde' bulundu.

Polat'ın avukatları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi.

SAVCILIKTAN FLAŞ KARAR
Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatı tahliyesini talep etti. Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi.

Savcılık, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.

Yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat'ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat'ın avukatı talepte bulundu.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatı, şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye edilmesini istedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi.

RAPOR HAZIRLANACAK
Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Savcılık ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istedi.

Bu kararın ardından Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.

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