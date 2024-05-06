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Bursa'da sinir krizi geçiren genç kız sevgilisini bıçakladı

Bursa'da sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini sırtından bıçakladı. Genç kız olay yerinden kaçarken yaralı gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 16:09 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 16:36
Bursa’da sinir krizi geçiren genç kız sevgilisini bıçakladı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, sevgilisini bıçakladı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI
Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, genç bir kız sevgilisi olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI
Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

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