PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Son dakika: Korhan Berzeg'in ölümünde cinayet kokusu! Cinayet bürodan emekli polis: O yaşta o rota imkansız

Kayboluşundan 316 gün sonra kafatası ve kemikleri bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in ölümü hakkında kafalardaki soru işaretler devam ediyor. Öldü mü öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merakla beklenirken cinayet bürodan emekli polis Şavaş Kurtbaba o detaya dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 09:44 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 18:28
Son dakika: Korhan Berzeg’in ölümünde cinayet kokusu! Cinayet bürodan emekli polis: O yaşta o rota imkansız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83) kemiklerine, daha önce 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi.

Berzeg'in ölümünde '42 plakalı araç' detayı

Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeli ile yürütülen alan tarama çalışması, Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırıldı.

Ölüm nedeni, adli tıp raporuyla kesinleşecek olan Korhan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek.

Cinayet büroda 15 yıl çalıştıktan sonra emekli olup dedektiflik bürosu kuran Savaş Kurtbaba, Berzeg'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Berzeg'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunduğu alana giderek inceleme yaptığını belirten Kurtbaba, şunları söyledi:

'O YAŞTAKİ BİR İNSAN BURAYA GELEMEZ'
"Korhan Hoca'ya ait olduğun tespit edilen kemik parçalarının bulunduğu alana gidebilmek için araba ile yarım saat süren zorlu bir tırmanış yapmanız lazım. Zirve noktalarında, ormanlık ve yabani hayvanların bulanacağı oldukça tehlikeli bir alan. Çok sık, maki türü bitki örtüsüne sahip. Üst tarafları büyük ağaçlarla çevrilmiş bir alan. O alanda 2 tepe var arka arkaya. O tepelerin tam arkasında bir su yolu var. Kemik parçaları, tepenin arkasında dere yatağının içinde bulunmuş.

O yaşta bir insanın buraya gelebilmesi, buraya kadar tırmanması 'imkânsız' denecek kadar zor. Gelemez, mümkün değil. Çok uzun bir yol. Ama bir araçla buraya kadar getirilme ihtimali çok yüksek. Burada yol ikiye ayrılıyor. Ana yol ve keçi yolu olarak tabir edebileceğimiz bir dağ yolu daha var. Bu keçi yolu olarak tabir edebileceğimiz yol... Tepelerin arkasında dere yatağının içinde kemiklerin bulunduğu yer burası. Bu da cinayet şüphesini daha da arttırıyor. Korhan Berzeg'i buraya getirip atmışlar diye düşünüyorum.

Jandarmanın burada yaptığı çalışmalar da bunu gösteriyor. Burada ceset parçaları bulsam, bunun bir cinayet olduğu şeklinde izlenim bende en doruk seviyeye çıkardı. Yola yakın yerlerde bulunan cesetler, cinayetle sonuçlanan olaylardır.

Cinayetlerde vücut bütünlüğü varsa tanı koyma şansınız çok doğrudur. Delici, kesici alet yarası veya ateşli silah yarasını ararsınız. Bunlar varsa, 'Bu, cinayettir' dersiniz. Ama bu olayda bırakın vücut bütünlüğünü, iskelet bütünlüğü dahi yok. İncelemeler sonunda ölüm sebebi de ortaya çıkacak. Ama ben olay yerini gördükten sonra artık bu olayın cinayet olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.

'SIRTLANLARIN ÜREME ALANINA BİLEREK BIRAKILMIŞ OLABİLİR'
Olay yerinin de burası olmadığını düşünüyorum. Ama olabilir de... Yanılıyor olabilirim. Kemikleri bulan muhtara, 'Buraya, yani olay yerine daha önce geldiniz mi?' diye sordum. 'Biz buraya köpeklerle 3 kere geldik' diye yanıt verdi. O zaman Korhan Berzeg başka bir yerde öldürüldü ve buraya getirilip bırakıldı. Neden buraya bırakıldı? O alan sırtlanların üreme alanı. Sırtlanlar da biliyorsunuz leşle beslenir. Orada bu işin bitmesini istediler ve bitirdiler."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA