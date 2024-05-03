Bitlisli Zaro Ağa, yaşamı boyunca sıra dışı bir figür olarak bilinirdi ve uzun ömrüyle de dikkat çekiyordu. Son araştırmalar, Zaro Ağa'nın uzun yaşam sırrını aydınlatıyor. Bitlisli 18 çocuk babası Zaro Ağa, uzun ömrü ve tanıklık ettiği tarihi olaylarla dünya tarihine altın harflerle yazılan isimlerden biri olarak biliniyor. Tam 10 Osmanlı padişahı, 6 önemli savaş ve bir cumhurbaşkanı dönemine şahitlik eden Zaro Ağa'nın yaşamı, 157 yıl boyunca pek çok tarihi olaya tanıklık etmişti. Ancak bu uzun ömrün sırrı, sağlıklı beslenme alışkanlıklarında yatıyordu. Zaro Ağa'nın yaşamının sırrını açıkladığı röportajında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bitlis yöresinin doğal ürünlerine olan güveniyle her gün düzenli olarak tükettiği ev yapımı yoğurt, onun uzun yaşamının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Döneminde hazır ve işlenmiş gıdaların bulunmadığı bir zamanda yaşayan Zaro Ağa, sağlıklı beslenme tercihini ev yapımı yoğurt gibi doğal ve organik besinlere yönlendirerek uzun ömür sürdü. Ev yapımı yoğurdunun basit ama etkili bir mucize olduğunu savunan Zaro Ağa, doğal ve organik besinlere erişimin kolaylığıyla beslenme alışkanlıklarını şekillendiriyordu. Bu sağlıklı tercih, Zaro Ağa'nın sağlık sorunlarına rağmen uzun bir yaşam sürmesine katkı sağlamıştı. Kir ve yağ kaplı fırını kirlerini foşur foşur temizleyen formül; 25 yılık ev hanımları bile bilmiyor!