SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mekan değişiyor zihniyet değişmiyor! Başakşehir metrosunda iğrenç istismar! Utanmaz sapığın şoke eden geçmişi!

Dur durak bilmeyen cinsel istismar vakası bu kez metroda yaşandı. Başakşehir'de metroda yolculuk yapan 21 yaşındaki genç kadın karşısında oturan 55 yaşındaki yaşlı adamın kendisine karşı tuhaf hareketler yaptığını fark etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 22:44 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 22:53
Mekan değişiyor zihniyet değişmiyor! Başakşehir metrosunda iğrenç istismar! Utanmaz sapığın şoke eden geçmişi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başakşehir'de metroda yolculuk yapan 21 yaşında Z.B. isimli kadın, karşısında oturan bir kişinin müstehcen hareketler yaptığını fark etti. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan kadın, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 55 yaşında yaşında olduğu belirlenen M.G.'yi gözaltına aldı.

Metroda genç kıza bakarak mastürbasyon yapan sapık paketlendi!

Olay, 27 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'de meydana geldi. 21 yaşındaki Z.B. isimli kadın, karşısında oturan 55 yaşındaki M.G.'nin müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kadının çektiği görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTİSMARDAN 2 AYRI SUÇ KAYDI

Başka bir metro içerisinde bir kadını taciz ettiği öğrenilen M.G. vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA