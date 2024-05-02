Mekan değişiyor zihniyet değişmiyor! Başakşehir metrosunda iğrenç istismar! Utanmaz sapığın şoke eden geçmişi!

Başakşehir'de metroda yolculuk yapan 21 yaşında Z.B. isimli kadın, karşısında oturan bir kişinin müstehcen hareketler yaptığını fark etti. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan kadın, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 55 yaşında yaşında olduğu belirlenen M.G.'yi gözaltına aldı.

Olay, 27 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'de meydana geldi. 21 yaşındaki Z.B. isimli kadın, karşısında oturan 55 yaşındaki M.G.'nin müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.