Kapı önüne tuz serpme trendi başladı! Ne işe yaradığını duyanlar kapısına kilo kilo tuz dökecek

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Tuz, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, birçoğumuzun farkında olmadığı şaşırtıcı bir gerçek var: Tuzun yemeklerdeki rolü sadece bununla sınırlı değil! Son zamanlarda, tuzun kapı önüne serilerek yapılan uygulamalar popülerlik kazanmaya başladı.

KAPI ÖNÜNE TUZ SERPMENİN FAYDALARI Enerji Akışını Dengelemek: Farklı kültürlerde, kapının önüne tuz sermek, enerji akışını düzenlemek ve olumsuz enerjileri engellemek için yapılan bir gelenektir. Bu uygulama, kötü enerjileri uzaklaştırarak eve pozitif bir atmosfer getirdiği düşünülür.