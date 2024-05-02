Kapı önüne tuz serpme trendi başladı! Ne işe yaradığını duyanlar kapısına kilo kilo tuz dökecek

Tuz, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, birçoğumuzun farkında olmadığı şaşırtıcı bir gerçek var: Tuzun yemeklerdeki rolü sadece bununla sınırlı değil! Son zamanlarda, tuzun kapı önüne serilerek yapılan uygulamalar popülerlik kazanmaya başladı.
KAPI ÖNÜNE TUZ SERPMENİN FAYDALARI
Enerji Akışını Dengelemek: Farklı kültürlerde, kapının önüne tuz sermek, enerji akışını düzenlemek ve olumsuz enerjileri engellemek için yapılan bir gelenektir. Bu uygulama, kötü enerjileri uzaklaştırarak eve pozitif bir atmosfer getirdiği düşünülür.
Zararlı Canlıları Uzaklaştırmak: Tarım alanlarında ve bahçelerde, kapı önlerine tuz serilmesi bazı zararlı böcekleri ve haşereleri uzak tutmada etkili olabilir. Tuz, toprağı alkalileştirerek bazı zararlıların yaşam alanını olumsuz etkiler.