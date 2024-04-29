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Neşet Turan kimdir, kaç yaşındaydı? Sosyal medya fenomeni Neşet Turan öldü mü? Enerji içeceği videolarıyla biliyordu! Canlı yayındayken...

Kayseri'den İstanbul'a doğru yola çıkan Neşet Turan ve iki arkadaşı, kendilerine "Yürüyen Adamlar" diyen bir grup oluşturmuşlardı. Ancak dün akşam saatlerinde yaşanan feci kaza, bu yolculuğun dramatik bir sona ulaşmasına sebep oldu. Karayolunda ilerlerken sosyal medyadan canlı yayın açan Turan'a, bir kamyonet çarptı. Bu korkunç olay sonucunda ağır yaralanan Turan'ın İstanbul'a olan yolculuğu ise maalesef yarım kaldı.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 14:40 Güncelleme 29 Nisan 2024, 16:40
Neşet Turan kimdir, kaç yaşındaydı? Sosyal medya fenomeni Neşet Turan öldü mü? Enerji içeceği videolarıyla biliyordu! Canlı yayındayken...

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Kayseri'den İstanbul'a doğru yürüyerek gitmek üzere yola çıkan Neşet Turan ve yanındaki iki arkadaşı, "Yürüyen Adamlar" olarak bilinen bir grup oluşturmuşlardı. Ancak dün akşam saatlerinde, umut dolu bu yolculukları trajik bir şekilde sona erdi.

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile yola çıktı.

Kendilerine 'Yürüyen Adamlar' tanımlaması yapan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan grubun videoları da milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Güzergah boyunca ilerleyen Neşet Turan, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı.

Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı.

Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Fenomen Neşet Turan'ın öldüğü feci kaza kamerada!

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şoför jandarma tarafından aranıyor.

Öte yandan cenazenin işlemler sonrası memleketi Kayseri'ye götürüleceği öğrenildi.

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