Neşet Turan kimdir, kaç yaşındaydı? Sosyal medya fenomeni Neşet Turan öldü mü? Enerji içeceği videolarıyla biliyordu! Canlı yayındayken...

Kayseri'den İstanbul'a doğru yürüyerek gitmek üzere yola çıkan Neşet Turan ve yanındaki iki arkadaşı, "Yürüyen Adamlar" olarak bilinen bir grup oluşturmuşlardı. Ancak dün akşam saatlerinde, umut dolu bu yolculukları trajik bir şekilde sona erdi.