Çorum’da jandarma aracı devrildi! Karakol komutanı otoyolda şarampole yuvarlandı!

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde Hacıhamza Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Tombuloğlu idaresindeki 19 ACG 624 plakalı otomobil, D100 kara yolu Hacıhamza köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza bölgesine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Tombuloğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kargı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.