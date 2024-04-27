Toz taşınımı ne zaman bitecek? Bolu’da gökyüzü kıpkırmızı oldu | Hava raporları ne söylüyor?

Afrika üzerinden gelen toz taşınımı ülkemizdeki etkisini hala sürdürüyor. Bolu'da son günlerde etkili olan toz taşınımı gökyüzünü kırmızıya boyadı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi yeniden görüldü.







Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kıpkırmızı bir renge büründü.







Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.

İSTANBUL BU GECE YAĞMURLU, TOZ GİTTİKÇE YAYILACAK

Uzmanlar sıcaklıkların Marmara ve Karadeniz'de Nisan ayı ortalamasına döneceğini söyledi. İstanbul'da 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece de yağış görüleceği bildirildi. Diğer bölgelerde ise ortalamanın üzerinde seyredeceği aktarıldı. Toz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yarın da devam edeceği ve Pazartesi günü de Güneydoğu'da da görüleceği söylendi.

ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN YAĞIŞLI

Öte yandan yağmur bekleyen çiftçilere; Önümüzdeki 4-5 gün Trakya, İç Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu hariç diğer bölgelere yağmur geleceği uyarısı yapıldı.