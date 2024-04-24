SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Resimdeki 16 hayvanı bulduysan hafızan zehir gibi çıkıyor

Görsel zeka testleri ilk bakışta basit gibi görünse de özenle hazırlanmış optik illüzyonlarla insanları şaşırtmayı ve düşündürmeyi amaçlar. Son dönemlerde sosyal medyada büyük ilgi gören bir optik illüzyon testi, bu alandaki popülerliğini kanıtlıyor. Viral olan bu test içinde birden fazla gizli hayvan barındıran bir görüntü üzerine kurulu ve bu hayvanları yalnızca 15 saniye içinde bulmak gerekiyor. Testin detayları ve karmaşıklığı, katılımcıları derinlemesine düşünmeye teşvik ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 16:01 Güncelleme 24 Nisan 2024, 16:01
Resimdeki 16 hayvanı bulduysan hafızan zehir gibi çıkıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Görsel zeka testleri, algı ve dikkat becerilerimizi sınamanın yanı sıra, zihinsel yeteneklerimizi de ölçen birer bulmaca olarak karşımıza çıkar. Son zamanlarda sosyal medyada dolaşıma giren ve büyük ilgi gören yeni bir optik illüzyon testi, bu alandaki en zorlayıcı örneklerden biri olmayı başardı. Siyah-beyaz bir fotoğraf üzerinde gizlenmiş 16 hayvanı bulmanız gereken bu test, sadece 15 saniye içinde görsel zekanızı ortaya çıkarmak için tasarlanmış.

15 SANİYEDE 16 HAYVANI BULUN!

Bu zorlu görsel zeka testi, katılımcılardan bir filin üzerinde gizlenmiş 16 farklı hayvanı belirlenen kısa süre içinde tespit etmelerini istiyor.

Sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılanan bu test, görsel zeka seviyesini ve gözlem yeteneğini ölçmede oldukça etkili bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyaz sunumu ve fotoğrafın karmaşık yapısı, hayvanları bulmayı daha da zorlaştırıyor.

GÖZLEM YETENEĞİNİZİ TEST EDİN

Testin sunduğu ana zorluk fotoğrafın siyah-beyaz olması ve hayvan figürlerinin filin vücut hatlarıyla bütünleşik şekilde yerleştirilmesidir.

Görsel detaylara odaklanmanızı ve hızlı bir şekilde analiz yapmanızı gerektiren bu bulmaca, dikkat ve analitik zeka kapasitenizi ölçüyor. Bu optik illüzyon testi, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayılarak geniş bir ilgi çekti.

Katılımcılar testi tamamladıktan sonra deneyimlerini ve başarı sürelerini paylaşarak diğer kullanıcıları da bu zorlu görsel zeka testini denemeye teşvik etti. Kimileri 15 saniye içinde tüm hayvanları bulmanın gururunu yaşarken, kimileri ise bu sürede başarılı olamamanın hayal kırıklığını yaşadı.

İŞTE GİZLİ HAYVANLARIN YERLERİ

Testi çözenler ve çözemeyenler için, işte o karmaşık siyah-beyaz fotoğrafta gizlenmiş 16 hayvanın yerleri! Bu cevaplar, testin sadece ilk bakışta kolay göründüğünü ancak aslında oldukça zorlayıcı olduğunu kanıtlıyor. Peki, siz bu zorlu testi kaç saniyede çözebildiniz?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Aslan’dan bomba hamle! Porto’nun yıldızı geliyor
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
SON DAKİKA