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O güne hazır olmayan kalmasın! Simpsonlar'dan 2024 kehaneti çok iddialı gerçekleşirse eyvah eyvah

Simpsonlar, yıllar boyunca izleyicileri hayrete düşüren olayları ve sıradışı öngörüleriyle tanınıyor. Şimdi ise, popüler çizgi dizi 2024 yılına işaret eden sıra dışı tahminlerle tekrar gündemde. Simpson ailesinin yaşadığı Springfield kasabasındaki olaylar gerçek dünyada büyük yankı uyandırıyor ve her seferinde ağzımızı açık bırakıyor. Şimdi ise The Simpsons, 2024 yılına işaret ediyor ve bu kehanet duyanları şaşırtıyor.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 10:31 Güncelleme 24 Nisan 2024, 10:33
O güne hazır olmayan kalmasın! Simpsonlar’dan 2024 kehaneti çok iddialı gerçekleşirse eyvah eyvah

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Milyonlarca izleyici tarafından takip edilen The Simpsons dizisi bu kez 2024 yılına işaret eden bir kehanetle gündemde. Ancak bu kehanet sadece gelecekteki hava koşullarını değil aynı zamanda iklim krizini de gündeme getiriyor.

TOZU DUMANA KATACAK KEHANET!

Dizinin son kehaneti, 2024 yılına dair büyük bir iklim krizi öngörüyor. İklim değişikliği nedeniyle 2024 yılında dünya çok ciddi sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte başka bir The Simpsons hesabı da iklim kriziyle ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekti.

Bölümde besinlerin değiştiğine ve besin değerlerinin giderek düşeceğine vurgu yapılıyor. Bu da iklim krizinin, gıda üretimine ve tüketimine ciddi etkileri olacağını gösteriyor.

The Simpsons çizgi dizisi kehanet yeteneğiyle her seferinde bizi şaşırtıyor. Geçmişte ortaya atılan iddialar ise zaman zaman gündem olmaya devam ediyor.

Son dönemde ortaya atılan kehanet 2024 yılını kapsıyor. Bu kehanet sadece hava olaylarını değil, aynı zamanda iklim krizini de ele alıyor.

THE SİMPSONS'UN ŞAŞIRTAN KEHANETLERİ

The Simpsons çizgi dizisi uzun yıllardır geleceği öngörme konusunda ünlüdür. Daha önceki bölümlerde birçok olayın önceden tahmin edildiği ortaya çıkmıştır. Bu durum diziye olan ilgiyi arttırmış ve izleyicileri her yeni bölümde dikkatle izlemeye yönlendirmiştir.

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