Deepfakeler artık dolandırıyor! Kendini Musk olarak tanıttı! Güney Koreli sevgilisi 50 bin dolar kaptırdı!

Güney Kore'de filmleri aratmayacak bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Bir adam Elon Musk olduğunu iddia ederek sosyal medya üzerinden bir kadını dolandırdı. Sahte Musk, kadının 50 bin dolarını aldı.

Adını vermeyen kadın şöyle konuştu: "Geçen yıl 17 Temmuz'da Musk beni Instagram'da arkadaş olarak ekledi. Onun biyografisini okumuş büyük bir Musk hayranı olsam da ilk başta bundan şüphe ettim."

Ancak kadın, konuştuğu kişinin Musk'ın kimlik kartı gibi görünen fotoğrafları ve iş yerindeki fotoğraflarını göndermesinin ardından gerçek Musk ile konuştuğuna inanmaya başladığını söyledi:

"Musk çocuklarından ve Tesla ya da Space X'e gitmek için helikoptere binmekten bahsetti. Ayrıca hayranlarıyla rastgele iletişim kurduğunu da anlattı."