Deepfakeler artık dolandırıyor! Kendini Musk olarak tanıttı! Güney Koreli sevgilisi 50 bin dolar kaptırdı!

Güney Kore'de filmleri aratmayacak bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Bir adam Elon Musk olduğunu iddia ederek sosyal medya üzerinden bir kadını dolandırdı. Sahte Musk, kadının 50 bin dolarını aldı.
Adını vermeyen kadın şöyle konuştu: "Geçen yıl 17 Temmuz'da Musk beni Instagram'da arkadaş olarak ekledi. Onun biyografisini okumuş büyük bir Musk hayranı olsam da ilk başta bundan şüphe ettim."
Ancak kadın, konuştuğu kişinin Musk'ın kimlik kartı gibi görünen fotoğrafları ve iş yerindeki fotoğraflarını göndermesinin ardından gerçek Musk ile konuştuğuna inanmaya başladığını söyledi:
"Musk çocuklarından ve Tesla ya da Space X'e gitmek için helikoptere binmekten bahsetti. Ayrıca hayranlarıyla rastgele iletişim kurduğunu da anlattı."
GÖRÜNTÜLÜ DE GÖRÜŞMÜŞ
Kadın, sahte Musk'ın, gerçek Musk'ın Nisan 2023'te Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile yaptığı toplantının ayrıntılarını bile paylaştığını söyledi. Hatta bir video görüşmesinde sahte Musk'ın, "seni seviyorum" dediğini de belirtti.
Görüntülü görüşme için dolandırıcının deepfake kullandığı tahmin ediliyor.
Kadın, dolandırıcının sonunda kendisini Koreli çalışanlarından birine ait olduğunu söylediği bir banka hesabına 70 milyon Kore wonu veya 50 bin dolar aktarmaya ikna ettiğini söyledi.
Sahte Musk olayı, ilk defa yaşanmıyor. Çin'de Yilong Ma adlı Musk'a neredeyse ikizi kadar benzeyen biri de TikTok'ta videolar yayınlıyor. Videolar, Ma'nın gerçek bir insan olup olmadığını sorgulayan Musk'ın da dikkatini çekti.
Musk, Mayıs 2022'de X'teki bir gönderisinde Ma hakkında "Eğer gerçekse bu adamla tanışmak isterim. Bugünlerde deepfake yüzünden bunu söylemek zor" demişti.
Aşk dolandırıcılıkları ABD'de de ciddi bir sorun. Federal Ticaret Komisyonu'na göre romantik dolandırıcılar 2022'de kurbanlarından 1,3 milyar dolar çaldı.