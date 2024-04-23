Beyninizi Zorlayın! Bu Optik İllüzyon Stres Seviyenizi Açığa Çıkarıyor! 1 Dakikada...

Görselin Gizemi ve İzleyici Tepkileri Bu optik yanılsama, izleyicilerin görselin hareket hızını nasıl algıladıklarına bağlı olarak mevcut stres seviyelerini ortaya koyma iddiasında bulunuyor. Görsel bazı kullanıcılara göre yavaşça dönerken, bazıları için hızla dönüyor. TikTok kullanıcılarından düşük stres seviyesine sahip olanlar görselin yavaş hareket ettiğini belirtirken; yüksek stres altında olduklarını düşünenler ise görselin hızlı döndüğünü ifade etmişler.

Yurii Perepadia'nın Yaratıcı Dokunuşu

Bu dikkat çekici görsel, Ukrayna'da serbest çalışan başarılı bir grafik sanatçısı olan Yurii Perepadia tarafından tasarlandı. Perepadia, optik yanılsamalar konusunda uzmanlaşmış bir sanatçı olarak biliniyor ve bu son çalışmasıyla da sanatsal yeteneğini ve yaratıcılığını sergilemiş oldu. Görsel, izleyicileri hem şaşırtıyor hem de onlara kendi iç dünyaları hakkında düşünme fırsatı sunuyor.