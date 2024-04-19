İGA İstanbul Havalimanı’nın yeni CEO’su Selahattin Bilgen oldu

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Türkiye'nin Dünya'ya açılan kapısı olan ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma unvanını elinde bulunduran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'luğuna daha önce bu görevi vekaleten yürüten Selahattin Bilgen atandı.





Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak en fazla uçuşa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı hem işletme anlamında hem de kurumsal olarak çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce İGA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapan Bilgen, Kadri Samsunlu'nun görevi bırakmasının ardından geçtiğimiz Eylül alında CEO'luğa vekaleten atanmıştı. Eylül ayından bu yana CEO'luk görevini vekaleten yürüten Bilgen'in, bu göreve bugün itibariyle asaleten atandığı duyuruldu.