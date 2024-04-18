Vizesiz Yunan adaları hangisi? Sakız Adası’na nasıl gidilir? Sakız Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

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Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulaması 10 Yunan adasında başladı. Vatandaşlar kapıda 60 euro ödeyerek 7 güne kadar 10 adayı ziyaret edebiliyor. Peki, Sakız Adası'na nasıl gidilir? Sakız Adası gidiş-dönüş bilet fiyatları ve sefer saatleri nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...

Sakız Adası Feribot Bilet Bilgileri

Feribot bilet fiyatları genellikle 1.000 TL başlangıç fiyatlarındadır. Bilet fiyatları sezonluk değişiklik gösterebilir ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak mümkündür. Sefer saatleri turlara göre değişkenlik gösteriyor. Feribot saatleri sabah 09.00'dan akşam 17.30'a kadar bulunuyor. Sakız Adası Kapıda Vize İşlemleri

Türk vatandaşları için Sakız Adası'na seyahat ederken kapıda vize almak mümkündür. Ancak bu, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin anlaşmalı olduğu ülkeler için geçerlidir. Eğer kapıda vize anlaşması yoksa, normal vize işlemlerini yapmanız gerekmekte.