Sakarya'da aile faciası! Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sakarya'da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını, küçük kardeş ise ağabeyini öldürdü Mal varlığı sebebi ile çıkan kavga, aynı aileden 3 kişinin canını aldı Onlardan geriye aile fotoğrafları kaldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde babasını ve üvey annesini silahla öldüren kişi, omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybetti.
Akova Mahallesi'nde Mevlüt Çelik, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, babasını ve üvey annesini silahla vurdu.