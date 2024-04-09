Sakarya’da aile faciası! Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 01:42

Sakarya'nın Hendek ilçesinde babasını ve üvey annesini silahla öldüren kişi, omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybetti.





Akova Mahallesi'nde Mevlüt Çelik, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.