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Muğla'da kan donduran olay! Boşanmak isteyen eşini önce öldürdü! Sonra yardım gelmesini engelledi

Muğla'da Vedat Gülmüş, boşanmak isteyen eşi Neşe Gülmüş'e sokak ortasında kurşun yağdırdı. Genç kadının cansız bedeni başında bekleyen ve kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen cani koca gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 10:09 Güncelleme 29 Mart 2024, 10:26
Muğla’da kan donduran olay! Boşanmak isteyen eşini önce öldürdü! Sonra yardım gelmesini engelledi

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Kan donduran olay, Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yaşandı.



SOKAK ORTASINDA TARTIŞTILAR
İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe Gülmüş ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.



BAŞINDAN TEK KURŞUN
Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Neşe GülmüşNeşe Gülmüş

CESEDİNİN BAŞINDA BEKLEDİ
Ancak cani koca, tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş'ün cesedinin başında bekledi ve kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermedi.

Cani koca Vedat Gülmüş.Cani koca Vedat Gülmüş.



Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.

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