Muğla’da kan donduran olay! Boşanmak isteyen eşini önce öldürdü! Sonra yardım gelmesini engelledi

Kan donduran olay, Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yaşandı.
Kan donduran olay, Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yaşandı.
SOKAK ORTASINDA TARTIŞTILAR
İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe Gülmüş ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.
BAŞINDAN TEK KURŞUN
Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CESEDİNİN BAŞINDA BEKLEDİ
Ancak cani koca, tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş'ün cesedinin başında bekledi ve kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermedi.
Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.