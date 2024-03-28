Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Kuzey Otoyolu trafiği rahatlatacak”

Bursa'da rahat ve konforlu ulaşım için yeni dönem projelerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, doğu batı hattında Kestel'den başlayıp Acemlerde çatallaşarak Mudanya ve İzmir yönünde iki kola ayrılmış tek bir ana ulaşım aksına sahip şehre 'Kuzey ve Güney' olmak üzere iki alternatif koridor kazandıracaklarını hatırlattı.

"Şehir içi trafiğinde rahatlama olacak"

Bu oluşturdukları iki koridorun sağladığı rahatlığa ilave olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuzey Otoyolu'nun (KÖSOB) yapılacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Bakanlığımız tarafından yapılacak 29 kilometrelik Kuzey Otoyolu, Bursa trafiğini rahatlatmada önemli bir rol üstlenecek."

"İstanbul-İzmir otobanının Ovaakça-Badırga kesimi kuzeye alınarak yeni bir otoyol güzergâhı oluşturulacak. Hâlihazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vermesi sağlanacak. Böylece bu güzergâha yapılacak olan bağlantı yolları ile beraber şehir içi trafiğinde önemli ölçüde rahatlama ve alternatifler oluşacak" diye konuştu.





Ulaşımda maksimum verimlilik

Oluşturdukları bu yol ağının maksimum verimlilikte çalışması için köprü, kavşak ve bağlantı yolları projeleri de hazırladıklarını belirten Başkan Aktaş, "Ulaşımda düğümleri tek tek çözüyoruz. Birincisi Mudanya Yolu-Şehir Hastanesi arası bağlantı yolu ve kavşak düzenlemeleri. Mudanya ve Bursa istikametinden gelen araçların Şehir Hastanesi yönüne kesintisiz giriş çıkışlarını sağlayacak kavşak kollarıyla birlikte Mudanya yolundan Şehir Hastanesine, oradan da Özlüce'ye kadar ulaşan yeni bir alternatif güzergâh oluşturuyoruz."

"İkincisi Bademli Bulvarı. Bademli kavşağından Bademli eski köy içine kadar olan kısmı bölünmüş yol olarak genişleterek bulvar haline dönüştürüyoruz. Üçüncü olarak Geçit köprüsü genişletme."

"Yapım çalışmalarını başlattığımız proje ile tarihi köprünün yanına ilave köprü yaparak Mudanya yolundaki darboğazı ortadan kaldırıyoruz. Dördüncü olarak Ata Bulvarı üzerine 23 Nisan katlı kavşağı ve Gümrük katlı kavşağı olmak üzere iki kavşak."

"Ata Bulvarı'ndaki trafik akışını daha hızlı ve güvenli hale getirmek üzere biri Gümrük önünde diğeri de 23 Nisan Mahallesi/OSB girişinde kavşakları yeraltı geçişli kavşak haline getiriyoruz" dedi.