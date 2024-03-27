Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a kaçmak isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

BULGARİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Hacıdanişment Köyü mevkisinde devriye görevi esnasında, şüpheli bulunduğu değerlendirilen hafif ticari bir aracı durdurdu.

Jandarma tarafından durdurulan araçta, Türkiye'den Bulgaristan'a kaçmak isteyen ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı.