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Bulgaristan'a kaçarken jandarmaya yakalandılar: Hem göçmen hem uyuşturucu taşıyordu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından şüpheli görülerek durdurulan hafif ticari araçta, Bulgaristan'a kaçmak isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 14:48 Güncelleme 27 Mart 2024, 14:48
Bulgaristan’a kaçarken jandarmaya yakalandılar: Hem göçmen hem uyuşturucu taşıyordu

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a kaçmak isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

BULGARİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Hacıdanişment Köyü mevkisinde devriye görevi esnasında, şüpheli bulunduğu değerlendirilen hafif ticari bir aracı durdurdu.

Jandarma tarafından durdurulan araçta, Türkiye'den Bulgaristan'a kaçmak isteyen ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı.

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Organizatörün üzerinde 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Organizatör gözaltına alınırken, araca da el koyuldu.

Yakalanan kaçak göçmenler, jandarma tarafından yürütülen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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