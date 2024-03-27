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Bahçelievler'de kan donduran olay: Elleri arkadan bağlanmış ceset bulundu...Yüzünde kesikler var

Bahçelievler'de yanan bir iş yerinde elleri arkadan bağlanmış ceset bulundu. Erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin el ve yüz bölgelerinde de kesikler tespit edildi. Ekipler kan donduran olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 16:11 Güncelleme 27 Mart 2024, 16:15
Bahçelievler’de kan donduran olay: Elleri arkadan bağlanmış ceset bulundu...Yüzünde kesikler var

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Bahçelievler'de dumanlarının yükseldiği görülen bir iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen feci olayda, hurda deposu olarak kullanılan bir iş yerinde yangın çıktı. Saat 10.00 civarında yaşanan olayda çevrede bulunan vatandaşların, söz konusu iş yerinden çıkan dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. Ancak içeride inceleme yapan ekipler yangını söndürdükten sonra bir kişinin cesedini fark etti.

Elleri arkadan bağlanmış biçimde bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında da kesikler olduğu saptandı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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