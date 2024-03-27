Bahçelievler'de dumanlarının yükseldiği görülen bir iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen feci olayda, hurda deposu olarak kullanılan bir iş yerinde yangın çıktı. Saat 10.00 civarında yaşanan olayda çevrede bulunan vatandaşların, söz konusu iş yerinden çıkan dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. Ancak içeride inceleme yapan ekipler yangını söndürdükten sonra bir kişinin cesedini fark etti.