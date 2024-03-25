Sancaktepe’de trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Kadın sürücünün otomobilini tekmeledi

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İstanbul Sancaktepe'de yaşanan trafik kazası sonrası taraflardan biri aracından inip küfürler ederek diğer sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre iki otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.