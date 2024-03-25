Sancaktepe’de trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Kadın sürücünün otomobilini tekmeledi

İstanbul Sancaktepe'de yaşanan trafik kazası sonrası taraflardan biri aracından inip küfürler ederek diğer sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı.
Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde meydana geldi.
İstanbul Sancaktepe'de yaşanan trafik kazası sonrası taraflardan biri aracından inip küfürler ederek diğer sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı.
Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre iki otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.
ARABAYI YUMRUKLADI
Kazaya karışan kadın sürücü polis merkezine gitmek isteyince, sürücünün kaçtığını düşünen araç sahibi otomobile tekme ve yumruk atmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Sürücü küfürler ederek kadın sürücünün otomobilinin aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.