



7.7 KM DERİNLİKTE

Saat 22.20'de meydana gelen depremin 7.7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



Öte yandan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Ustaoğlu, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.





İŞTE SON DEPREM LİSTESİ

2024.03.21 22:20:41 39.6433 28.7623 5.3 -.- 4.1 3.8 ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2024.03.21 22:10:44 38.0765 37.4178 8.6 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.21 21:59:05 37.4165 36.9847 19.2 -.- 1.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.21 21:29:09 36.4432 28.5432 6.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.21 21:22:48 38.2143 37.7613 7.9 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.21 21:17:05 36.3133 35.9307 1.4 -.- 0.8 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel

2024.03.21 20:56:45 40.8067 31.3903 7.0 -.- 2.3 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2024.03.21 19:46:20 38.4070 38.0635 3.9 -.- 1.2 -.- BAHRI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.21 19:44:45 38.1413 36.6877 1.4 -.- 2.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.21 19:17:42 38.3708 37.7925 7.9 -.- 1.7 -.- CAKILPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.21 19:00:58 38.3173 37.2072 6.7 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.21 18:55:48 39.4250 26.2720 4.4 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.21 18:47:56 37.9858 36.4060 26.3 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.21 18:46:07 40.3080 27.0218 10.0 -.- 1.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.03.21 18:03:51 40.9808 30.5390 11.3 -.- 1.6 -.- SINANOGLU-FERIZLI (SAKARYA) İlksel