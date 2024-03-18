Zincirleme dehşet! 16 yaşındaki saldırgani 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi yaraladı

3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan Arda A., Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini darbettiğini, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini iddia etti.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Olayın yaşandığı taksi durağının sorumlusu Murat Çamlıklı (38), saldırganın zile basıp duraktan taksi istediğini söyleyerek, "Şoförümüz gidiyor ve taksiye 2 kişi biniyor. Yoldan 2 kişi daha biniyor taksiye. Bu 4 kişi bıçak çıkartıyor ve 'Şunu mu gasbedelim bunu mu gasbedelim' diye konuşuyorlar. Bizim arkadaşımız korkuyor. Kendini en güvende hissettiği yerde telsizle anons yapıyor; 'Arkadaşlar sıkıntılı durumdayım' diye. Bunu duyunca onlar bir anda bizim arkadaşımızı itekliyorlar, kaçıyorlar. Giderken tehdit savuruyor; 'Vuracağız, asacağız, keseceğiz' diye. 2 saat sonra durağa geliyor, ateş ediyor. Pompalıyla 4 el ateş ediyor. Arkadaşlarımızın 4 tanesi yaralanıyor. Buradan gittikten sonra 4 kişiyi daha yaralıyor. Can güvenliğimiz yok" dedi.
Görgü tanığı taksi şoförü Ferhat Şahbaz da daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediklerini belirterek, "Biz dün bu olayı üstümüze çektik ama 3 ya da 4 gencimizin ya hayatını kurtardık ya yaralanmasını engelledik. Eğer bizim arkadaşımız müdahale etmeseydi parkta veya yolda gezen bir genci bunlar gasbedecekti, bıçaklayacaktı belki. Biz üstümüze çekerek 2-3 gencin belki hayatını kurtardık" diye konuştu.
TUTUKLANDI
Arda A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Arda A., savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.