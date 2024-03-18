SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zincirleme dehşet! 16 yaşındaki saldırgani 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi yaraladı

Ankara'da 16 yaşındaki Arda A. , 3 saat 15 dakika içinde, pompalı tüfekle saldırdığı taksi durağında 4 kişiyi yaraladı, aralarında ağabeyi de bulunan 4 kişiyi de bıçakladı. Duraktaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 18:27 Güncelleme 18 Mart 2024, 18:48
Zincirleme dehşet! 16 yaşındaki saldırgani 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi yaraladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da 16 yaşındaki Arda A. 3 saat 15 dakika içinde 8 kişiyi yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Arda A., duraktan çağırdığı taksiye yanındaki 3 arkadaşıyla bindi. Arda A. ve arkadaşlarının aralarındaki konuşmasından gasp planı yaptıklarını fark eden taksi şoförü, duraktaki arkadaşlarına telsizle anons ederek durumu bildirdi.

DURAĞA GELİP DEHŞET SAÇTI
Arda A. ve arkadaşları, taksi şoförünü tehdit edip, araçtan inip uzaklaştı. Bir süre sonra önce caddede Arda Sırça'yı bıçakla yaralayan Arda A., sonra başka bir taksiyle tehdit ettiği taksi şoförünün çalıştığı durağa gitti. Arda A., araçtan inip elindeki pompalı tüfekle durağa rastgele ateşe etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda taksi şoförü Mert D. ve onu ziyarete gelen babası Refik D. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, panikle kaçan taksi şoförleri Ahmet E. ve Taner Ş. de düşerek yaralandı.

4 KİŞİYİ DAHA YARALADI
Olayın ardından kaçan Arda A., Kamil Ocak Mahallesi'nde Umut İşgören, aynı mahallede Yusuf Güçlü ve son olarak da ağabeyi Mehmet Ali A.'yı bıçakladı.

3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan Arda A., Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini darbettiğini, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini iddia etti.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Olayın yaşandığı taksi durağının sorumlusu Murat Çamlıklı (38), saldırganın zile basıp duraktan taksi istediğini söyleyerek, "Şoförümüz gidiyor ve taksiye 2 kişi biniyor. Yoldan 2 kişi daha biniyor taksiye. Bu 4 kişi bıçak çıkartıyor ve 'Şunu mu gasbedelim bunu mu gasbedelim' diye konuşuyorlar. Bizim arkadaşımız korkuyor. Kendini en güvende hissettiği yerde telsizle anons yapıyor; 'Arkadaşlar sıkıntılı durumdayım' diye. Bunu duyunca onlar bir anda bizim arkadaşımızı itekliyorlar, kaçıyorlar. Giderken tehdit savuruyor; 'Vuracağız, asacağız, keseceğiz' diye. 2 saat sonra durağa geliyor, ateş ediyor. Pompalıyla 4 el ateş ediyor. Arkadaşlarımızın 4 tanesi yaralanıyor. Buradan gittikten sonra 4 kişiyi daha yaralıyor. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Görgü tanığı taksi şoförü Ferhat Şahbaz da daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediklerini belirterek, "Biz dün bu olayı üstümüze çektik ama 3 ya da 4 gencimizin ya hayatını kurtardık ya yaralanmasını engelledik. Eğer bizim arkadaşımız müdahale etmeseydi parkta veya yolda gezen bir genci bunlar gasbedecekti, bıçaklayacaktı belki. Biz üstümüze çekerek 2-3 gencin belki hayatını kurtardık" diye konuştu.

TUTUKLANDI
Arda A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Arda A., savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
CHP’de kara para büyük kavga! Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu’na ’balya balya’ giydirdi | ’Ekrem’in müdürü’ şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Casper
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan’dan Şehitler Anıtı’nda önemli açıklamalar
Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
Türk Telekom
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba iddia: İçi boş ama büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar
Batsman’dan döner tekme! Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Antalya’da şok! Tayyip Erdoğan’a oy var mı sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşı ‘kurban’ demişti! Kraliyet Ailesi’nden açıklama beklenirken yeni Galler Prensesi’nin bulunduğu iddia edildi
21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer...
SON DAKİKA