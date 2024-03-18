SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Karaman'da 'müstakil ev' yangını: Yaşlı adam can verdi

Karaman'ın Başkışla köyünde 77 yaşındaki Mustafa Karabacak'ın yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Elim olayda talihsiz adam can verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 17:09 Güncelleme 18 Mart 2024, 17:09
Karaman’da ’müstakil ev’ yangını: Yaşlı adam can verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Başkışla köyünde 77 yaşındaki Mustafa Karabacak'ın yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAMIN FECİ SONU

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda Karabacak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
CHP’de kara para büyük kavga! Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu’na ’balya balya’ giydirdi | ’Ekrem’in müdürü’ şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Casper
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan’dan Şehitler Anıtı’nda önemli açıklamalar
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba iddia: İçi boş ama büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar
Türk Telekom
Batsman’dan döner tekme! Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Antalya’da şok! Tayyip Erdoğan’a oy var mı sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşı ‘kurban’ demişti! Kraliyet Ailesi’nden açıklama beklenirken yeni Galler Prensesi’nin bulunduğu iddia edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde flaş gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler
21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer...
SON DAKİKA