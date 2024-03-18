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Kahramanmaraş'ta servis minibüsü takla attı: 14 öğrenci yaralandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi. Kazada 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 17:32 Güncelleme 18 Mart 2024, 17:35
Kahramanmaraş’ta servis minibüsü takla attı: 14 öğrenci yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

MİNİBÜS TAKLA ATTI
Kaza, Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki 27 AAR 568 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönerek duran minibüsün sürücüsü N.Y. ile 14 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya ile Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, hastanede yaralıları ziyaret etti.

Kaya, öğrenci ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletip yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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