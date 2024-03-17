Son dakika: İzmir Urla’da köpeğe hortum ve kürekle acımasızca vuran şahıstan pes dedirten ifade: Aracına zarar verdiği için yapmış

Acımasız şahıs defalarca köpeğe hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı. Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, akabinde ise eline aldığı kürekle vurdu. M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü.