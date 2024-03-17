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Son dakika: İzmir Urla'da köpeğe hortum ve kürekle acımasızca vuran şahıstan pes dedirten ifade: Aracına zarar verdiği için yapmış

İzmir’in Urla ilçesinde, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle acımasızca komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldıran şahıs ve olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı adliyeye sevk edildi. Saldırganın jandarmadaki ifadesinde, köpeğe aracına zarar verdiği için saldırdığını söylediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 14:25 Güncelleme 17 Mart 2024, 14:25
Son dakika: İzmir Urla’da köpeğe hortum ve kürekle acımasızca vuran şahıstan pes dedirten ifade: Aracına zarar verdiği için yapmış

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan komşu iş yerine gelen M.K. isimli kişi, eline aldığı hortumla iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı.

Acımasız şahıs defalarca köpeğe hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı. Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, akabinde ise eline aldığı kürekle vurdu. M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü.

Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Başı yarılan köpeğin ise sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.


ARACINA ZARAR VERDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ
Öte yandan, M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki yağarken, başlatılan soruşturma sonucunda saldırgan M.K. ve olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde, aracına zarar verdiği için köpeğe saldırdığını söylediği öğrenilen M.K. ve iş yeri çalışanı şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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