Mide bulandıran olay! Sapık enişte 3 yeğenini yıllarca taciz etti: Bisikletin önüne oturttu...

Kozan ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Tuğçe Y., 2018'de annesine, 7 yaşından 15 yaşına kadar halasının eşi H.İ.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Konuşmaya şahit olan Tuğçe Y.'nin o dönem 6 yaşında olan en küçük kız kardeşi E.Y. (12) de aynı kişinin bir süredir kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ardından ortanca kız kardeş S.Y. (17) de H.İ.'nin istismarına uğradığını anlattı. Anne Canan Y. (40) ertesi gün savcılığa şikayette bulundu. Şikayetin ardından gözaltına alınan H.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cinsel istismara maruz kalan 3 kardeşten birisi



'8 YIL BOYUNCA SÜRDÜ'

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede mağdur 3 kız kardeşin ifadelerine dayanarak sanığın 'çocuğun cinsel istismarı', 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanması talep edildi. Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mağdur Tuğçe Y. ifadesinde, "Sanık, halamın eşi olur. Tam tarih hatırlamıyorum. Fakat ilkokul 1'inci sınıftayken beni ve oğlunu bisikletle okuldan aldı. Beni bisikletin ön tarafına oturttu. Özel bölgeme dokundu. Daha sonraki süreçte yıllar içerisinde defalarca kalçama dokunma, sarılma, zorla dudağımdan öpme, odamda giyinirken gizlice seyretme gibi eylemleri oldu. Bu durum 8 yıl sürdü" dedi.

'UTANDIĞIM İÇİN ANLATAMADIM'

Mağdur S.Y. ise ifadesinde sanığın izin günlerinde evde olduğunu, çocuk odasına girip çıkarken dudağından öptüğünü, kalçasına vurduğunu, bilgisayardan kadınların göğüslerine baktığını gördüğünü, çıplak kadın resimleri ya da videosu izlediğini, bu tarz davranışlarının sayısını hatırlamamakla birlikte evde birileri olmayınca genellikle böyle şeyler yaptığını, utandığı için uzun bir süre annesine bunları anlatamadığını belirtti.