Çanakkale’de evlat vahşeti! Annesini canice katleden üniversite öğrencisi tutuklandı

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Gelibolu'da bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil'i bıçakla yaraladı.