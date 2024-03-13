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Çanakkale'de evlat vahşeti! Annesini canice katleden üniversite öğrencisi tutuklandı

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde anne ve oğlu arasında çıkan tartışma feci şekilde son buldu. 25 yaşındaki üniversite öğrencisi kavganın hareretlenmesi sonucunda annesini bıçakladı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 12:30 Güncelleme 13 Mart 2024, 12:30
Çanakkale’de evlat vahşeti! Annesini canice katleden üniversite öğrencisi tutuklandı

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Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Gelibolu'da bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil'i bıçakla yaraladı.

Anne Canan KabilAnne Canan Kabil

Kabil hayatını kaybederken, Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Sülünoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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