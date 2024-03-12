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Pencerelerin kenarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor

Evlerimizdeki konforun sağlanmasında pencerelerin rolü büyük. Özellikle kış aylarında evimizin sıcak kalması için kaloriferlerimizi yüksek derecelerde çalıştırırız. Ancak bazen, evimiz bir türlü istediğimiz sıcaklığa ulaşmaz. Bu durumun sebebi, çoğu zaman göz ardı edilen ancak önemli bir detayda saklı olabilir.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 13:22 Güncelleme 12 Mart 2024, 13:25
Pencerelerin kenarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor

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Plastik pencereler, günümüzde birçok evde tercih edilen bir seçenek. Çift camlı yapıları ve sağlam profilleri ile dışarıdan gelen soğuk havayı kesmek konusunda oldukça etkililer. Ancak bu pencerelerin de bir sırrı var. Çoğu kişinin bilmediği bu sır pencerenin hava sızdırmazlığını artırarak evin ısı yalıtımını optimize eder.

MEVSİM AYARLARI VE FARKLARI

PVC pencereler, farklı hava koşullarına göre ayarlanabilir özelliklere sahiptir. Kış ve yaz aylarında farklı ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış bu ayarlar, evinizin ısı yalıtımını doğrudan etkiler.

KIŞ AYARINDA ISI YALITIMI

Kış ayarında, pencerenin lastikleri daha sıkı hale getirilir. Bu sayede, soğuk hava dışarıda tutulur ve evin içindeki sıcak hava korunur. Pencere kenarlarında oluşabilecek hava akımları minimize edilir, böylece eviniz daha kolay ısınır ve ısıtma maliyetleriniz azalır.

YAZ AYARINDA SERİNLİK

Yaz aylarında ise pencerenin lastik sıkılığı azaltılır. Bu, pencerenin hafifçe daha gevşek kapanmasını sağlayarak, evin içine hava akışını kolaylaştırır. Böylece, iç mekanın serin kalmasına yardımcı olurken, aynı zamanda aşırı sıcak havalarda evin havalandırılmasını da kolaylaştırır.

PENCERENİZİN MEVSİM AYARINI NASIL BELİRLEYEBİLİRSİNİZ?

Pencereler genellikle, her iki mevsim için de uygun olan "interseasonal" ayarında gelir. Ancak mevsim değişikliklerinde bu ayarı güncellemeniz gerekir. Pencerelerinizin hangi ayar olduğunu kontrol etmek için basit bir test yapabilirsiniz:

Kağıt Testi: Pencere pervazı ile cam arasına ince bir kağıt yerleştirin ve pencereyi kapatın. Eğer kağıdı kolayca çekebiliyorsanız, pencereniz yaz ayarı konumundadır.

Silindir Kilit Pozisyonuna Bakın: Pencerenin kenarında bulunan silindir kilidi inceleyin. Silindir kilit içeriye doğru yakınsa kış ayarındadır. Eğer çentik ortadaysa standart, dışa doğru ise yaz ayarı uygundur.

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