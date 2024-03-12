Pencerelerin kenarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor

Yaz aylarında ise pencere nin lastik sıkılığı azaltılır. Bu, pencerenin hafifçe daha gevşek kapanmasını sağlayarak, evin içine hava akışını kolaylaştırır. Böylece, iç mekanın serin kalmasına yardımcı olurken, aynı zamanda aşırı sıcak havalarda evin havalandırılmasını da kolaylaştırır.

PENCERENİZİN MEVSİM AYARINI NASIL BELİRLEYEBİLİRSİNİZ?

Pencereler genellikle, her iki mevsim için de uygun olan "interseasonal" ayarında gelir. Ancak mevsim değişikliklerinde bu ayarı güncellemeniz gerekir. Pencerelerinizin hangi ayar olduğunu kontrol etmek için basit bir test yapabilirsiniz: