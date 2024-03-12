Pencerelerin kenarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor

Plastik pencereler, günümüzde birçok evde tercih edilen bir seçenek. Çift camlı yapıları ve sağlam profilleri ile dışarıdan gelen soğuk havayı kesmek konusunda oldukça etkililer. Ancak bu pencerelerin de bir sırrı var. Çoğu kişinin bilmediği bu sır pencerenin hava sızdırmazlığını artırarak evin ısı yalıtımını optimize eder.
MEVSİM AYARLARI VE FARKLARI
PVC pencereler, farklı hava koşullarına göre ayarlanabilir özelliklere sahiptir. Kış ve yaz aylarında farklı ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış bu ayarlar, evinizin ısı yalıtımını doğrudan etkiler.
KIŞ AYARINDA ISI YALITIMI
Kış ayarında, pencerenin lastikleri daha sıkı hale getirilir. Bu sayede, soğuk hava dışarıda tutulur ve evin içindeki sıcak hava korunur. Pencere kenarlarında oluşabilecek hava akımları minimize edilir, böylece eviniz daha kolay ısınır ve ısıtma maliyetleriniz azalır.