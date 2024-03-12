Çanakkale’de evlat dehşeti: Annesini bıçakladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.