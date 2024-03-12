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Çanakkale'de evlat dehşeti: Annesini bıçakladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Canan K. ile oğlu Furkan T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 08:56 Güncelleme 12 Mart 2024, 08:56
Çanakkale’de evlat dehşeti: Annesini bıçakladı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNESİNİ BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.

KARAKOLA GİTTİ
Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

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