SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Yaşam Haberleri

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'de bazı feribot seferleri yapılamayacak | İşte iptal edilen seferler

Fırtına deniz ulaşımını vurdu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 14:50 Güncelleme 11 Mart 2024, 14:50
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale’de bazı feribot seferleri yapılamayacak | İşte iptal edilen seferler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

FIRTINA SEFERLERİ VURDU
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Yarın Kabatepe-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 09.00 ve 19.00'da, Gökçeada'dan ise saat 17.00'da sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

SON DAKİKA