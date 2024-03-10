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11 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...

İslam dünyası, 2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahur vaktini merakla bekliyor. Bu kutsal ay, milyonlarca Müslüman için manevi bir hazırlık dönemini başlatıyor. Ramazan ayının müjdecisi olan ilk sahur, bu gece yarısından itibaren başlayacak.İşte 2024 sahur saatleri...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 16:35 Güncelleme 10 Mart 2024, 16:35
11 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...

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Müslümanlar, oruçlarını tutmak için ilk sahura ne zaman kalkacaklarını ve saat kaçta sahura kalkılacağını merak ediyor. İşte 2024 sahur saatleri...

İLK SAHUR BU GECE Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.

Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

2024 İL İL SAHUR VAKİTLERİ

İL İMSAK
İstanbul 05:52
Ankara 05:38
İzmir 06:02
Adana 05:31
Adıyaman 05:18
Afyonkarahisar 05:48
Ağrı 04:57
Aksaray 05:35
Amasya 05:25
Antalya 05:49
Ardahan 04:57
Artvin 05:01
Bartın 05:38
Batman 05:07
Bayburt 05:08
Bilecik 05:49
Bingöl 05:08
Bitlis 05:02
Bolu 05:42
Burdur 05:50
Bursa 05:53
Çanakkale 06:04
Çankırı 05:34
Çorum 05:29
Denizli 05:55
Düzce 05:44
Edirne 06:02
Elazığ 05:14
Erzincan 05:12
Erzurum 05:04
Eskişehir 05:48
Gaziantep 05:22
Giresun 05:15
Gümüşhane 05:11
Hakkari 04:57
Hatay 05:28
Iğdır 04:53
Kahramanmaraş 05:24
Karabük 05:38
Karaman 05:39
Kars 04:56
Kastamonu 05:33
Kayseri 05:29
Kilis 05:24
Kırıkkale 05:35
Kırklareli 05:59
Kırşehir 05:34
Kocaeli 05:49
Konya 05:41
Kütahya 05:50
Malatya 05:18
Manisa 06:01
Mardin 05:09
Mersin 05:34
Muğla 05:58
Muş 05:05
Nevşehir 05:32
Niğde 05:32
Ordu 05:17
Osmaniye 05:27
Rize 05:06
Sakarya 05:47
Samsun 05:23
Siirt 05:03
Sinop 05:27
Şırnak 05:02
Sivas 05:22
Tekirdağ 05:58
Tokat 05:23
Trabzon 05:10
Tunceli 05:12
Uşak 05:53
Van 04:57
Yalova 05:52
Yozgat 05:30
Zonguldak 05:41
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