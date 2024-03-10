11 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Müslümanlar, oruçlarını tutmak için ilk sahura ne zaman kalkacaklarını ve saat kaçta sahura kalkılacağını merak ediyor. İşte 2024 sahur saatleri...

İLK SAHUR BU GECE Mİ? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.