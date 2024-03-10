11 Mart 2024 Sahur Saati: Bu Gece Kaçta Kalkacağız? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 81 il...

Müslümanlar, oruçlarını tutmak için ilk sahura ne zaman kalkacaklarını ve saat kaçta sahura kalkılacağını merak ediyor. İşte 2024 sahur saatleri...
Müslümanlar, oruçlarını tutmak için ilk sahura ne zaman kalkacaklarını ve saat kaçta sahura kalkılacağını merak ediyor. İşte 2024 sahur saatleri...
İLK SAHUR BU GECE Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.
Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
2024 İL İL SAHUR VAKİTLERİ
|İL
|İMSAK
|İstanbul
|05:52
|Ankara
|05:38
|İzmir
|06:02
|Adana
|05:31
|Adıyaman
|05:18
|Afyonkarahisar
|05:48
|Ağrı
|04:57
|Aksaray
|05:35
|Amasya
|05:25
|Antalya
|05:49
|Ardahan
|04:57
|Artvin
|05:01
|Bartın
|05:38
|Batman
|05:07
|Bayburt
|05:08
|Bilecik
|05:49
|Bingöl
|05:08
|Bitlis
|05:02
|Bolu
|05:42
|Burdur
|05:50
|Bursa
|05:53
|Çanakkale
|06:04
|Çankırı
|05:34
|Çorum
|05:29
|Denizli
|05:55
|Düzce
|05:44
|Edirne
|06:02
|Elazığ
|05:14
|Erzincan
|05:12
|Erzurum
|05:04
|Eskişehir
|05:48
|Gaziantep
|05:22
|Giresun
|05:15
|Gümüşhane
|05:11
|Hakkari
|04:57
|Hatay
|05:28
|Iğdır
|04:53
|Kahramanmaraş
|05:24
|Karabük
|05:38
|Karaman
|05:39
|Kars
|04:56
|Kastamonu
|05:33
|Kayseri
|05:29
|Kilis
|05:24
|Kırıkkale
|05:35
|Kırklareli
|05:59
|Kırşehir
|05:34
|Kocaeli
|05:49
|Konya
|05:41
|Kütahya
|05:50
|Malatya
|05:18
|Manisa
|06:01
|Mardin
|05:09
|Mersin
|05:34
|Muğla
|05:58
|Muş
|05:05
|Nevşehir
|05:32
|Niğde
|05:32
|Ordu
|05:17
|Osmaniye
|05:27
|Rize
|05:06
|Sakarya
|05:47
|Samsun
|05:23
|Siirt
|05:03
|Sinop
|05:27
|Şırnak
|05:02
|Sivas
|05:22
|Tekirdağ
|05:58
|Tokat
|05:23
|Trabzon
|05:10
|Tunceli
|05:12
|Uşak
|05:53
|Van
|04:57
|Yalova
|05:52
|Yozgat
|05:30
|Zonguldak
|05:41