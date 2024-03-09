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Kan donduran olay! Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü

İstanbul'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir, boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla öldürdü. Bedir'in öldürdüğü eşi ve oğlunu Kırklareli'deki tarlasına gömdüğü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 19:32 Güncelleme 09 Mart 2024, 19:38
Kan donduran olay! Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul’da öldürüp, Kırklareli’deki tarlasına gömdü

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İstanbul'da yaşayan emekli polis Cengiz Bedir ile boşanma aşamasında olan ve oğlu Tarık Bedir ile birlikte yaşayan Zeynep Bedir ve oğlundan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, kayıp anne ile oğlunun bulunması için başlattığı çalışma kapsamında; boşanma ve aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı.

Bedir'in, Kırklareli'nin Çeşmeköy'de evi ve tarlası bulunduğunu ve zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

CESETLER TARLAYA GÖMÜLÜ BULUNDU
Ekiplerin yaptığı çalışmada, Bedir'in dün akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasının bulunduğu alana gidip geldiği tespit edildi. Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı araziye gittiği belirlenen Bedir, gittiği İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ
Bedir'in eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nin Çeşmeköy'deki tarlasına gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, bugün yaptığı çalışmada Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedenini gömülü olduğu tarladan çıkardı.

Anne ile oğlunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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