Kan donduran olay! Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul’da öldürüp, Kırklareli’deki tarlasına gömdü

İstanbul'da yaşayan emekli polis Cengiz Bedir ile boşanma aşamasında olan ve oğlu Tarık Bedir ile birlikte yaşayan Zeynep Bedir ve oğlundan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, kayıp anne ile oğlunun bulunması için başlattığı çalışma kapsamında; boşanma ve aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı.