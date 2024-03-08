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Getir 8 Mart 2024 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Getir çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi...

Merakla beklenen Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 Pro 256 GB, MICROSOFT Xbox Series X 1TB Oyun Konsolu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Getir 8 Mart 2024 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Getir çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi...

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Merakla beklenen Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 Pro 256 GB, MICROSOFT Xbox Series X 1TB Oyun Konsolu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

APPLE IPHONE 15 PRO 256 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER

APPLE IPHONE 15 PRO 256 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

MICROSOFT XBOX SERIES X 1TB OYUN KONSOLU KAZANAN ASİL TALİHLİLER

MICROSOFT XBOX SERIES X 1TB OYUN KONSOLU KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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