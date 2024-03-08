Getir 8 Mart 2024 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Getir çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi...

Merakla beklenen Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 Pro 256 GB, MICROSOFT Xbox Series X 1TB Oyun Konsolu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Merakla beklenen Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 Pro 256 GB, MICROSOFT Xbox Series X 1TB Oyun Konsolu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
APPLE IPHONE 15 PRO 256 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER
APPLE IPHONE 15 PRO 256 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
MICROSOFT XBOX SERIES X 1TB OYUN KONSOLU KAZANAN ASİL TALİHLİLER
MICROSOFT XBOX SERIES X 1TB OYUN KONSOLU KAZANAN YEDEK TALİHLİLER