Oruç bozmanın cezası nedir? Orucu bilerek bozarsak kaç gün oruç tutulması gerekir? Diyanet kefareti açıkladı

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir dönem olarak kabul edilir ve bu ayda oruç tutmak, farz ibadetler arasında önemli bir yer tutar. Ancak bazı durumlarda, istemeyerek de olsa orucun bozulabileceği talihsizlikler yaşanabilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu kasten bozanlar için cezai hükümler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30 [1936]; Müslim, Sıyâm, 81-84 [1111]; bkz. Ebû Dâvûd, Savm, 37 [2393]; İbn Mâce, Sıyâm, 14 [1671]).
Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğinânî, el-Hidâye, 1/122-123).