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Oruç bozmanın cezası nedir? Orucu bilerek bozarsak kaç gün oruç tutulması gerekir? Diyanet kefareti açıkladı

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir dönem olarak kabul edilir ve bu ayda oruç tutmak, farz ibadetler arasında önemli bir yer tutar. Ancak bazı durumlarda istemeyerek de olsa orucun bozulabileceği talihsizlikler yaşanabilmektedir. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu kasten bozmanın cezası nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 16:49 Güncelleme 06 Mart 2024, 16:49
Oruç bozmanın cezası nedir? Orucu bilerek bozarsak kaç gün oruç tutulması gerekir? Diyanet kefareti açıkladı

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Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir dönem olarak kabul edilir ve bu ayda oruç tutmak, farz ibadetler arasında önemli bir yer tutar. Ancak bazı durumlarda, istemeyerek de olsa orucun bozulabileceği talihsizlikler yaşanabilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu kasten bozanlar için cezai hükümler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30 [1936]; Müslim, Sıyâm, 81-84 [1111]; bkz. Ebû Dâvûd, Savm, 37 [2393]; İbn Mâce, Sıyâm, 14 [1671]).

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğinânî, el-Hidâye, 1/122-123).

RAMAZAN AYLARINDA BİRDEN FAZLA ORUÇ BOZULMASI DURUMUNDA BU ORUÇLARIN HER BİRİ İÇİN AYRI AYRI KEFARET GEREKİR Mİ?

Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir.

Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/338-340).

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