Dünyayı gezen eski polis Melih Bektaş, Malezya'da kaçırılmıştı! Video paylaştı: "Ölümden döndüm"

KAYIP PRENSES Galler Prensesi Kate Middleton 'ın Ocak ayında karnından ameliyat olduğu açıklandı. Son olarak 21 Aralık'ta bir etkinlikte görülen Kate Middleton'ın sarayda tedavisinin sürdüğü belirtiliyordu. Ancak İngiliz medyası, 2 ayı aşkın süredir ortalarda olmayan Kraliyet'in birinci varisinin eşinin aslında ciddi bir sağlık sorunu yaşadığına dikkat çekti. Basında ameliyat sonrası komaya girdiğinden ve saçlarını kestirmek zorunda kaldığı için ortaya çıkamadığına kadar birçok spekülasyon yapılıyor.

84 MİLYON DEVRETTİ 6 BİLEN çıkmayınca 84 milyon 360 bin lira devretti. 5 bilenler 48 bin 184'er, 4 bilenler bin 635'er, 3 bilenler 88'er, 2 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.





1.2 MİLYON DEVRETTİ

5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 251 bin lira devretti. 5 bilenler 38 bin 371'er, 4+1 bilenler bin 180'er, 4 bilenler 126'şar, 3+1 bilenler 60'şar, 3 bilenler 19'ar, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

TORUN DEHŞETİ

Diyarbakır'da geçen hafta akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt (63), bina içerisinde gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını fark etti.

Çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Şüpheliler, Akkurt'u merdivenden itti. Merdivenden düşerek başını beton zemine vuran Akkurt, hastaneye kaldırıldı. 3 gün önce ise hayatını kaybetti. Kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı. Polis, şüphelendiği Akkurt'un torunu H.A. ve sevgilisi S.E. ile birlikte 7 kişiyi yakaladı. H.A'nın 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, anahtarı teslim ettiği S.E.'ye haber verdiği belirlendi.



SERİ KATİL Mİ?

Kütahya'da İrem Gül (19), eski erkek arkadaşı Murat Önver'in (38) evinde öldürülmüş olarak bulundu. Polislere "Sakin olmadığım zamanlarda adam öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor" deyince hakkındaki beraat kararı bozuldu. Önver, cesedi bulunamayan İrem Gül'ü öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı. Zanlının skandal sözleri üzerine Emniyet yetkilileri "yeni bir seri katil mi" diyerek geniş çaplı soruşturma başlattı.

İhsan TUNÇOĞLU

CİDDİ ÇABA VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) sonrası basın toplantısı düzenledi. Gazze konusunda diplomasinin bütün imkanlarını kullandıklarını, ateşkese yönelik görüşmelerin arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini belirten Fidan, "Ramazandan önce ateşkese ulaşılması konusunda ciddi bir çaba var" dedi. Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşında her iki taraf da savaşla ilgili ulaşabilecekleri neticenin sonuna gelmiş görünüyor. Artık ateşkese yönelik belli bir diyalogun başlatılmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

BETÜL USTA



'KERÇEK' SKANDAL

Alman Hava Kuvvetleri'- nin üst düzey subaylarının Taurus seyir füzeleriyle Rus işgali altındaki Kerç Köprüsü'nün vurulması planını içeren ses kayıtları Rus medyasına düştü. Rusya'nın Alman komutanları dinlediği ortaya çıkarken Almanya Başbakanı Scholz, "Bu konu çok ciddi. Gereken yapılacak" dedi. Rus lider Putin'in kurmaylarına, "saldırıyı Almanya'nın gerçekleştirdiği kanıtlanırsa, hesap sorarız" dediği iddia edildi.

BOND'A SALDIRI

İngiliz kimyager Dr. Kathryn Harkup, James Bond filmlerinde asla gerçek olmayacak birçok skandalın olduğunu iddia etti. 25 Bond filmini inceleyen Harkup, 40'a yakın saçmalık bulduğunu söyledi. Dr. Harkup, "Serinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta, kırmızı kan hücresi "nanorobot" büyüklüğünde, çıplak gözle görülemeyen küçük programlanabilir cihazlar insanlara bulaşıyor. Bu asla olmayacak" dedi.

BAĞRINA 'TAŞ' BASTI

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan bedensel engelli Sibel Zengin, internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet aldı. Kargo paketini açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Pakette tablet yerine taş çıktı. Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Zengin, "Tüketici hakem heyetine de başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlattık" ifadesini kullandı.

PLA'CAT'!

İspanya Valencia'da bir apartmanda 22 Şubat'ta meydana gelen yangında 18 kişi can verdi. Evcil bir kedinin yangında kül olan dairenin banyosunda kaldığı ve 7 gün sonra sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kadının kedisine ağlayarak sarılma anları kameraya yansıdı. Valencia Belediyesi, kediye ve itfaiye ekibine plaket verecek.

ŞİRAZ HAREKETİ

Ankara'da 4 yaşındaki kedi Şiraz, düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalandı. 9 kiloya ulaşan kedi için kilo verme süreci başladı. Şiraz, pilates, koşu bandı ve yüzme desteğiyle sağlığına kavuşmaya başladı. Veteriner teknikeri Yağmur Denli, "Şiraz, çok tembel, hareket etmeyi sevmiyor, mama yemeyi çok seviyor, kilo verirken mutsuz. Kilolarını yavaş yavaş verdirmeye çalışıyoruz" dedi.



ÇORBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, "Sağlıklı Besleniyorum" projesi başlattı. Bu kapsamda okul kantinlerinde çorba günü ve meyve günü düzenlenmesi kararı alındı. Karar, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine yönelik gönderilen resmi yazıyla açıklandı.

Yazıda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, 'çorba günü' için üretilecek çorbanın, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla satışının yapılmasının uygun görüldüğü yer aldı. Afişlerde 'Çorbam var sıcak tasta, olmam ben hiç hasta', Mercimek, domates, tarhana, Ne duruyorsun kaşıklasana', 'Elma, portakal, muz, haydi, arkadaşlar yemiyor muyuz?', 'Sulu sulu meyveler, güç versin vitaminler' gibi sloganlar yer aldı.