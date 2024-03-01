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Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan'ın şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü! Sanat camiası Tamkan'a destek çıktı...

Fırat Tanış, eski sevgilisi İklim Tamkan’a şiddet uygulamaktan suçlandı. Özge Mumcu Aybars, Gonca Vuslateri ve Ece Dağıstan, piyanist arkadaşlarına destek çıktı. Aybars, "Bu yaşananlara sadece ben değil, İklim’in yakın çevresi de şahit. Fırat Tanış, aylarca taciz etti. Taciz bitmeyince İklim, son çare olarak avukatını devreye soktu" ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mart 2024 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:02
Fırat Tanış’ın eski sevgilisi İklim Tamkan’ın şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü! Sanat camiası Tamkan’a destek çıktı...

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, 2022'de boşandı. Piyanist İklim Tamkan'la yeni aşka yelken açtı. Ancak İklim Tamkan bir süre önce ayrıldığı Tanış'ı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçladı.

"Tanış hem bana hem aileme ağır psikolojik şiddet, tehdit uyguladı. Bu durum bende tarifi olmayan yaralar açtı.

Şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım" açıklamasını yaptı. Özge Mumcu Aybars, Gonca Vuslateri ve Ece Dağıstan da, piyanist arkadaşlarına destek açıklaması yaptı.

ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM
Aybars, "İklim, Fırat Tanış tarafından aylardır taciz ediliyordu. Buna sadece ben değil, İklim'in yakın çevresi de şahit. Tacizler bitmeyince İklim, avukatını devreye sokmak zorunda kaldı" dedi.

Dağıstanlı da "Maalesef İklim'in uğradığı zorbalığa şahit olmanın üzüntüsü içindeyim" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de "Eminim Fırat Tanış, yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşlarım biraz olsun huzur bulmuştur" açıklamasını yaptı.

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