Fırat Tanış’ın eski sevgilisi İklim Tamkan’ın şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü! Sanat camiası Tamkan’a destek çıktı...

ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM

Aybars, "İklim, Fırat Tanış tarafından aylardır taciz ediliyordu. Buna sadece ben değil, İklim'in yakın çevresi de şahit. Tacizler bitmeyince İklim, avukatını devreye sokmak zorunda kaldı" dedi.

Dağıstanlı da "Maalesef İklim'in uğradığı zorbalığa şahit olmanın üzüntüsü içindeyim" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de "Eminim Fırat Tanış, yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşlarım biraz olsun huzur bulmuştur" açıklamasını yaptı.